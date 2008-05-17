Необходимо оперативное редактирование статья туристской направленности.
Написать текст для сайта дизайн студии.
Из того что есть на сайте www.graflab.ru. Сделать конфетку :). Пишите цены, сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно несколько авторов для рерайта текста. Текст легкий- по туризму. Предпочтение тем кто предложит лучший вариант по сочетанию цена-качество оставляйте контактыЗавершен17 лет назад
Надо по имеющимся отсканированным листам оформить их в doc Листы в приложении. Надо сделать до 18.00 по Москве Оплата 100 руб. при наборе в течение 1 часа и 150 ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Необходим очень глубокий рерайт статьи. 2700 буковЗавершен17 лет назад
- $30
Необходима срочная конвертация текста из формата pdf в формат doc (c небольшим редактированием в word). Текст объемом примерно 150 стр. 14 кегелем (Times New Roman). Время испонения заказа 20 мая 2008 10:00 утра ...Завершен17 лет назад
- $6
Необходим рерайт 2-х статей, глубокий. 5200 буков. Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛСЗакрыт17 лет назад
- $8
Необходим рерайт 2-х статей, глубокий. 7500 буков. Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛСЗакрыт17 лет назад
- $12
Необходим рерайт 2-х статей, глубокий. 11500 буков. Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛСЗакрыт17 лет назад
Требуется: переделать тексты на сайте eur o p ean clinics точка ru Текст должен быть "живым", более доступным и понятным языком для клиентов, способствовать продажам услуг на сайте ...Завершен17 лет назад
- $100
Необходмо качественно распознать и отредактировать текст, 20 листов (40 страниц) на английском языке, Желательно чтобы исполнитель находился в Москве. СРОЧНО файл пришлю по ...Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт17 лет назад