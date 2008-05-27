Глубокий рерайт статьи

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок220 просмотров

Необходим рерайт статьи, глубокий. 4200 буков.

Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛС

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

baton007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший человек. оплатил сразу же! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

baton007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад