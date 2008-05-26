Приватный проект для Nat_Ig

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка240 просмотров

Требуется исправить ошибки на 30 страницах курсовой работы.

17 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nat_Ig
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$72
Сотрудничеством с Натальей я очень доволен. Мало того, что она прекрасно, а главное быстро проверила огромный текст на ошибки, она ещё дала кучу советов и комментариев по курсовой работе. Сразу видно, что человек именно учился в ВУЗе, а не просиживал штаны :) Я рекомендую работать с Натальей как с профессионалом своего дела!
Очень жаль, что самая высокая оценка всего лишь десять баллов!!! Впечатления от работы самые положительные: вежливость заказчика, доступно изложенное задание - все на высшем уровне. Говорю Вам огромное спасибо за сотрудничество! Смело всем рекомендую! С уважением, Наталья.

Заявки фрилансеров

Nat_Ig
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад