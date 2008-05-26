Приватный проект для Nat_Ig

Сотрудничеством с Натальей я очень доволен. Мало того, что она прекрасно, а главное быстро проверила огромный текст на ошибки, она ещё дала кучу советов и комментариев по курсовой работе. Сразу видно, что человек именно учился в ВУЗе, а не просиживал штаны :) Я рекомендую работать с Натальей как с профессионалом своего дела!