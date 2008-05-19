Есть 4 книги в дореволюционной орфографии - в текстовом виде (html, т.е. уже с OCR) и как факсимиле (DjVu). Скриптом некоторые буквы старой орфогрфии были заменены на новые (Ъ на е, i ...
Редактирование отсканированных книг и верстка html
Есть библиотечка уже отсканированных книг, которые надо прогнать через FineReader, исправить ошибки и сверстать в html. Общее количество страниц первого транша - 8 045 страниц (всего в библиотечке 80 тыс. страниц).
Качество сканов и кол. текста на странице - разное, от среднего до отличного (восновном хорошее и отличное, нечитаемых и плохо видимых текстов нет). Страницы с рисунками, пустые и титульные тоже считаются. Языки текстов - русский современный и в старой орфографии (много, FineReader9 узнает хорошо), украинский (много) и одна книга на польском. Сроки исполнения - в течении 2-х месяцев. Работа не срочная, т.е. может исполняться параллельно с другой, и с непродолжительными прерываниями.
В результате, на каждую книгу должен выйти один чистый html-файл (Windows 1251) с версткой по шаблону. Верстка очень простая - любой сможет быстро усвоить. При детальном обсуждении предоставлю ссылки на все книги и на образцы html-файлов.
Укажите пожалуйста цену за исправление и верстку 1 стр., или всего проекта. Оплата поэтапная (за книгу). Просьба писать только если беретесь за весь проект вцелом. Предпочтение отдается коммандам из более 2-х человек из Новороссии (юго-восток Украины). Заинтересован в длительном взаимовыгодном сотрудничестве.
Объем - 8045 стр.
Срок - 2 месяца
Языки - русский совр. и дореволюционная орфография, украинский, польский
Результат - сверстанный по шаблону в html текст
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