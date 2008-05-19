Отформатировать текст!

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Закрыт32 заявки686 просмотров

Нужно отформатировать 160 страниц текста..

На страницах нужно убрать некоторые фразы и убрать переносы слов.Тоесть сделать перенос не по слогам , а по словам.

17 лет назад
TheMalekulaMan
Man 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров