Подбор автосайтов

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Необходимо подбрирать авто сайты:

Данные заносить в таблицу Excel в три столбца

| урл | название | описание |

описание должно быть не менее 250 символов, можно брать с самого сайта (например раздел о компании)/

Тематики:

Автолюбители

Автопресса

Автокредит

Шиномотаж

Эвакуаторы

Автокаталоги

Защита от угона

Каждая тематика отдельным файлом

оплата 0.15 за сайт количество сайтов не ограничено...

есть еще несколько авто тематик...

пишите сразу в асю 500086

17 лет назад
chishir
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров