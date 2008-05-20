Необходим рерайт статьи, глубокий. 4200 буков. Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛС
Подбор автосайтов
Необходимо подбрирать авто сайты:
Данные заносить в таблицу Excel в три столбца
| урл | название | описание |
описание должно быть не менее 250 символов, можно брать с самого сайта (например раздел о компании)/
Тематики:
Автолюбители
Автопресса
Автокредит
Шиномотаж
Эвакуаторы
Автокаталоги
Защита от угона
Каждая тематика отдельным файлом
оплата 0.15 за сайт количество сайтов не ограничено...
есть еще несколько авто тематик...
пишите сразу в асю 500086
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Нужно отформатировать 160 страниц текста.. На страницах нужно убрать некоторые фразы и убрать переносы слов.Тоесть сделать перенос не по слогам , а по словам.Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется исправить ошибки на 30 страницах курсовой работы.Завершен17 лет назад
Рерайт статей для интернет проектов Тематика статей: туризм оплата 0,5 вмз за 1000 симв.Редактирование и Корректура18 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть библиотечка уже отсканированных книг, которые надо прогнать через FineReader, исправить ошибки и сверстать в html. Общее количество страниц первого транша - 8 045 страниц (всего в библиотечке 80 тыс. страниц). ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть 4 книги в дореволюционной орфографии - в текстовом виде (html, т.е. уже с OCR) и как факсимиле (DjVu). Скриптом некоторые буквы старой орфогрфии были заменены на новые (Ъ на е, i ...Завершен17 лет назад
Из того что есть на сайте www.graflab.ru. Сделать конфетку :). Пишите цены, сроки.Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо оперативное редактирование статья туристской направленности.Завершен17 лет назад
Нужно несколько авторов для рерайта текста. Текст легкий- по туризму. Предпочтение тем кто предложит лучший вариант по сочетанию цена-качество оставляйте контактыЗавершен17 лет назад
Надо по имеющимся отсканированным листам оформить их в doc Листы в приложении. Надо сделать до 18.00 по Москве Оплата 100 руб. при наборе в течение 1 часа и 150 ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт17 лет назад