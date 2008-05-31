Статья

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки227 просмотров

Ищется профи для рерайтинга статей .вопросы в асю.оплата яша деньга

17 лет назад
Blackkkkkk
Александр 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

daxaxa
40 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Статьи написаны на совесть,выполнены все требования.рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, приятное общение, своевременная оплата. Продолжаем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

daxaxa
40 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад