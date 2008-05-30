Рерайт. Экономическая тематика.

Требуется рерайтер.

Рерайт экономической тематики (термины) - технический. От Вас - грамотное изложение и знание экономических терминов.

Бюджет не большой - 2 доллара за 1000 знаков. Дам тестовое задание на 1800 знаков (оплачиваемое).

Оставляйте свои предложения здесь. Просьба не тревожить в приват и другие контакты до принятия.

Спасибо.