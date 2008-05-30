Ищется профи для рерайтинга статей .вопросы в асю.оплата яша деньга
Рерайт. Экономическая тематика.
Требуется рерайтер.
Рерайт экономической тематики (термины) - технический. От Вас - грамотное изложение и знание экономических терминов.
Бюджет не большой - 2 доллара за 1000 знаков. Дам тестовое задание на 1800 знаков (оплачиваемое).
Оставляйте свои предложения здесь. Просьба не тревожить в приват и другие контакты до принятия.
Спасибо.
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