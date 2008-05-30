Рерайт. Экономическая тематика.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок298 просмотров

Требуется рерайтер.

Рерайт экономической тематики (термины) - технический. От Вас - грамотное изложение и знание экономических терминов.

Бюджет не большой - 2 доллара за 1000 знаков. Дам тестовое задание на 1800 знаков (оплачиваемое).

Оставляйте свои предложения здесь. Просьба не тревожить в приват и другие контакты до принятия.

Спасибо.

17 лет назад
UniText
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

RY
49 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
Спасибо за работу. Очень понравилась Ваша работа, жаль что ен получилось посотрудничать полноценно. Как только предоставится такая необходимость - обязательно обращусь к Игорю.
Не было никаких проблем ни в процессе переговоров, ни с оплатой выполненной работы. Жаль только, что проект так быстро свернули - с удовольствием поработал бы дальше.
svarsh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Сергей, спасибо за работу. Было приятно посторудничать, жаль, что не удалось посотрудничать полноценно. При первой возможности обязательно обращусь. Сергей хороший специалист, советую к нему обращаться.
Спасибо за сотрудничество. Приятный человек и главное оплата по факту и без задержек. Для фрилансера финансовый момент очень важен.

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RY
49 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
svarsh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад