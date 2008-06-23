Требуется рерайт текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен20 заявок538 просмотров

Здравствуйте!

Требуется рерайт СЕО -текстов. Количество знаков около 15 000.Тематика - Форекс.

от Вас - цена за 1000 знаков, с пробелами и без.

17 лет назад
Altalan
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Albles
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$3
7 дней
Альберт классный рерайтер, сделал все в срок и качественно.А главное - не динамил и всегда был в аське. Молодец. Всем советую с ним работать.
Хороший заказчик - коммуникабельный, всегда на связи, нормальные требования, своевременная оплата - рекомендую!

Заявки фрилансеров

Albles
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад