Набор текста с формулами

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт19 заявок467 просмотров

Набрать 50-75 стр. текста с математическими формалами в редакторе формул.

шрифт 14, отступы 2, 3, 2, 1,5, одинарный интервал

Срок 2-3 дня

17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров