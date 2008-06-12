Ищется профи для рерайтинга статей .вопросы в асю.оплата яша деньга
Форматирование текста
Требуется перевести текст из pdf-книги в спец. формат.
Работа простейшая, но очень трудоёмкая.
Оплата - 5$ за 30страниц исходного текста (плюс-минус 5стр).
Сроки - минимум 60 страниц в сутки.
Контакт через icq - 745469. Стучите.
Выбранный исполнитель
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