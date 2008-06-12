Форматирование текста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок310 просмотров

Требуется перевести текст из pdf-книги в спец. формат.

Работа простейшая, но очень трудоёмкая.

Оплата - 5$ за 30страниц исходного текста (плюс-минус 5стр).

Сроки - минимум 60 страниц в сутки.

Контакт через icq - 745469. Стучите.

17 лет назад
freak_zp
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexAls
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Было приятно сотрудничать. Работа выполнялась вовремя с требуемым уровнем качества. Очень рекомендую и буду сам продолжать работать.

Заявки фрилансеров

AlexAls
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад