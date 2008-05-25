Написание сео текстов

Ищу несколько человек свободно владеющих русским языком.

сейчас например необходимо написать более 200 небольших текстов по нескольким темам.

ваши задачи:

сео тексты

рерайт

написание статей.

оплата: 1$ - 1000 знаков за рерайт и сео тексты

Так же нужен человек координатор, который организует успешную работу нескольких сотрудников журналистов

- проверка выполненых работ согласно моим требованиям.

кто согласен с ценой и не подводит со сроками, пишите на mail

укажите сроки написания 30 сео текстов (рерайт)

отвечу заданием и указанием моих требований к текстам

Спасибо