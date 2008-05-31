Качественный рерайт финансовых новостей.

Здравствуйте! Есть сосканированый текст. Необходимо его отредактироваить (исправить ошибки, немного добавить своего) и сократить. Срочно!Всего 11 текстов. Ваши цены за 1 стр и ICQ оставляйте здесь. Чем меньше сумма, ...