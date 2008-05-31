Качественный рерайт финансовых новостей.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки270 просмотров

Нужен качественный рерайт финансовых новостей.

Новости не большие, количество штучек 10.

Делать с сайта: k2kapital.com

17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
Прекрасный рерайт статей финансовой тематики, буду обращатсья время от времени, рекомендую.
Хороший заказчик, оплатил все оперативно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад