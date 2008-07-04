Собирать информацию (контент) для сайтов из инета

Необходим материал для большого количества (от 200 в месяц) небольших (10-13 страниц) сайтов.

Нужно набирать материал для сайтов различных тематик (тематик много, такие как промышленность, автомобили, медицина, юриспруденция, экономика, строительство и т.д.) с различных сайтов. На выходе должен получиться материал для составления одного тематического минисайтика. Материал для одного сайта не должен быть взят весь с одного сайта из интернета, необходимо исопльзовать минимум 5 сайтов для сбора материала для одного сайта.

Примеры выполненных работ в приложенном файле(т.е. у нас получается что из этого материала я уже смогу составить сайтик небольшой логически законченный). Готовый материал должен содержать разметку:

заголовок обрамлен в теги заголовок, а сам текст в теги текст. Длина заголовка не более 3-х слов(заголовок этот будет использован в меню сайта поэтому и ограничение на 3 слова).

В материале следует избегать использование табличных данных, а так же различного рода списков, т.е. желателен просто текст для сайта. Т.е. просто нужны статейки по теме без рерайта (просто инфа, 10-13 статей по теме собрать, дело 15-30 минут в зависимости от проворливости, поэтому те люди которые указывают цену 10-20 баксов за 10 статей без рерайта сразу проходят мимо... 10баксов*16 сайтов в день*20 дней (с учетом 8-часового рабочего дня и 20 рабочих дней= 3200 долларов в месяц - если считаете что такая зарплата существует для неквалифицированного труда по сути, то желаю удачи в поиске, но это точно не ко мне ))))

Указывайте пожалуйста цену за сбор материала для одного сайта и приблизительный объем в месяц, который Вы сможете осилить.

предложения без цены рассмотрены не будут!