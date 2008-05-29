Заливка контента

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка257 просмотров

Ищем фрилансера из Днепропетровска на заливку англоязычного контента: copie/paste из Ворда в CMS сайта.

Приблизительный объем работы: 10 рабочих дней.

Требования такие:

– проживание в Днепропетровске;

– базовые знания английского;

– наличие дома интернета;

– опыт работы с CMS, оперативность.

Озвучивайте вашу цену за 1 день работы, т.к. общий объём может варьироваться.

Можно отписываться напрямую на [email protected]

17 лет назад
vitalite
Виталий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров