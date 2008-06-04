Ищется профи для рерайтинга статей .вопросы в асю.оплата яша деньга
Требуется сделать рерайт 3000знаков
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить качественный рерайт статьи по экономико-информационной тематике около 3000знаков, с возможным ее сжатием до 2,5-2 тыс знаков. Рерайт должен быть выполнен с сохранением стиля текста (научный) Работа небольшая, нужна к четвергу к вечеру, часам к 9. Оплата сразу по факту, желательно яндекс деньгами. Для работы нужны люди преимущественно с экономическим образованием, или те кто просто хорошо владеет научным словом. Оплата за полученный текст - 100рублей. Пишите в личку,или в асю 465-231-300
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