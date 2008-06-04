Требуется сделать рерайт 3000знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки280 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить качественный рерайт статьи по экономико-информационной тематике около 3000знаков, с возможным ее сжатием до 2,5-2 тыс знаков. Рерайт должен быть выполнен с сохранением стиля текста (научный) Работа небольшая, нужна к четвергу к вечеру, часам к 9. Оплата сразу по факту, желательно яндекс деньгами. Для работы нужны люди преимущественно с экономическим образованием, или те кто просто хорошо владеет научным словом. Оплата за полученный текст - 100рублей. Пишите в личку,или в асю 465-231-300

17 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$10
Анастасия, отличный исполнитель, быстро и качественно сделала работу, даже раньше срока, всем рекомендую, буду сотрудничать и в дальнейшем.
Наталия - заказчик, приятный во всех отношениях. Четкое задание, своевремнная оплата, приятное общение ;) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад