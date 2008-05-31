Редактирование и копирайтинг текста: Описание+SEO

# 1 — $

Требуется отредактировать текст и после, в этом же стиле дописать около 25-35% от имеющегося текста.

Пример текста прилагается - Он состоит из одного описания и одной статьи на двух языках. Оба текста не кондиционные на взгляд руководителя... Пожалуйста пишите свои предложения, цену и сроки...

Чтобы принять решение, нужно увидеть как отредактирован текст - Когда найдется подходящая кандидатура - тогда обсудим цену.

P.S. Гугл в этом деле не помошник - проверено) При редактировании можно менять текст на 99% - однако контекст должен быть сохранен.