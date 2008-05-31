Требуется перевести текст из pdf-книги в спец. формат. Работа простейшая, но очень трудоёмкая. Оплата - 5$ за 30страниц исходного текста (плюс-минус 5стр). Сроки - минимум ...
Корректировка автомат. переводчика англ. яз.
Суть: нами была куплена база выставок у англ. оператора.
На автомате были переведены города, страны, а также краткие описания выставки. Местами перевод очень корявый. Поэтому требуется доведения этих фраз до нормального русского языка.
Пример фразы -
AUSTRALASIAN SCRAPBOOK PAPERCRAFT CONVENTION - Австралийский & азиатское Соглашение ремесла Бумаги Альбома для вырезок
Криво - не правда ли? :)
Корректировка в очень просто админке, которая очень быстро грузится и интернета практически не ест.
Общее кол-во фраз, которое надо откорректировать - 8000
Предлагаю 0,1 USD за 1 фразу. Т.е. общая цена контракта - 800 долл.
Срок - максимум 2 мес. на все.
Оплата - WM или переводом Юнистрим (Контакт) - 1 раз в месяц. Либо по безопасной сделке - тоже 1 раз в мес.
Нужны адекватные люди, трудолюбивые и ответственные.
В случае эффективной работы, предложу новый контракт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется перевести текст из pdf-книги в спец. формат. (обычный текст + теги. например каждый абзац заключается в .... , списки в ... и т.д. ) Работа ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется наполнение каталога недвижимости сайта с CMS. Задача сводится к следующему: - взять контент с одного ресурса, из БД, вручную сохраняя по своей системе (как удобнее, важен результат - ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен17 лет назад
Ищем фрилансера из Днепропетровска на заливку англоязычного контента: copie/paste из Ворда в CMS сайта. Приблизительный объем работы: 10 рабочих дней. Требования такие: – проживание в Днепропетровске; – базовые знания ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить качественный рерайт статьи по экономико-информационной тематике около 3000знаков, с возможным ее сжатием до 2,5-2 тыс знаков. Рерайт должен быть выполнен с сохранением стиля текста (научный) Работа небольшая, нужна к четвергу ...Завершен17 лет назад
Набрать 50-75 стр. текста с математическими формалами в редакторе формул. шрифт 14, отступы 2, 3, 2, 1,5, одинарный интервал Срок 2-3 дняРедактирование и Корректура19 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим материал для большого количества (от 200 в месяц) небольших (10-13 страниц) сайтов. Нужно набирать материал для сайтов различных тематик (тематик много, такие как промышленность, автомобили, медицина, юриспруденция, экономика, строительство и т.д.) с различных ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен17 лет назад
Ищу несколько человек свободно владеющих русским языком. сейчас например необходимо написать более 200 небольших текстов по нескольким темам. ваши задачи: сео тексты рерайт написание статей. ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен качественный рерайт финансовых новостей. Новости не большие, количество штучек 10. Делать с сайта: k2kapital.comЗавершен17 лет назад
Здравствуйте! Требуется рерайт СЕО -текстов. Количество знаков около 15 000.Тематика - Форекс. от Вас - цена за 1000 знаков, с пробелами и без.Завершен17 лет назад