Корректировка автомат. переводчика англ. яз.

Суть: нами была куплена база выставок у англ. оператора.

На автомате были переведены города, страны, а также краткие описания выставки. Местами перевод очень корявый. Поэтому требуется доведения этих фраз до нормального русского языка.

Пример фразы -

AUSTRALASIAN SCRAPBOOK PAPERCRAFT CONVENTION - Австралийский & азиатское Соглашение ремесла Бумаги Альбома для вырезок

Криво - не правда ли? :)

Корректировка в очень просто админке, которая очень быстро грузится и интернета практически не ест.

Общее кол-во фраз, которое надо откорректировать - 8000

Предлагаю 0,1 USD за 1 фразу. Т.е. общая цена контракта - 800 долл.

Срок - максимум 2 мес. на все.

Оплата - WM или переводом Юнистрим (Контакт) - 1 раз в месяц. Либо по безопасной сделке - тоже 1 раз в мес.

Нужны адекватные люди, трудолюбивые и ответственные.

В случае эффективной работы, предложу новый контракт.