Требуется перевести текст из pdf-книги в спец. формат. Работа простейшая, но очень трудоёмкая. Оплата - 5$ за 30страниц исходного текста (плюс-минус 5стр). Сроки - минимум ...
Добавить объекты с фото в каталог недвижимости
Требуется наполнение каталога недвижимости сайта с CMS.
Задача сводится к следующему:
- взять контент с одного ресурса, из БД, вручную сохраняя по своей системе (как удобнее, важен результат - наша наполненная объектами база) тексты для соответствующих полей и фотографии к объекту.
- вручную залить тексты и фотографии в другую БД, убирая попутно заметные ошибки в описаниях.
Источники известны, доступ к БД будет предоставлен.
Объём порядка 500 объектов, на один объект: слить, подкорректировать, залить тратится порядка 3 минут.
Нужно заполнить контентом следующие разделы сайта (берутся из соотв. разделов первоисточника):
Сдать квартиру/комнату
Снять квартиру
Аренда офисов
Аренда коттеджей
Элитные квартиры
Эксклюзивы
Аренда квартир на сутки
Предлагаю определить стартовую стоимость в 4 рубля за один объект в моём каталоге.
Срок - как можно быстрее.
ТЗ с паролем. Пароль вышлю по результатам переговоров.
В предложения - стоимость работ за один объект. Рассчёт за объект.
Сроки работ варьируются от 25 до 50 часов чистого рабочего времени. Быстрее не получится.
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