Добавить объекты с фото в каталог недвижимости

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок380 просмотров

Требуется наполнение каталога недвижимости сайта с CMS.

Задача сводится к следующему:

- взять контент с одного ресурса, из БД, вручную сохраняя по своей системе (как удобнее, важен результат - наша наполненная объектами база) тексты для соответствующих полей и фотографии к объекту.

- вручную залить тексты и фотографии в другую БД, убирая попутно заметные ошибки в описаниях.

Источники известны, доступ к БД будет предоставлен.

Объём порядка 500 объектов, на один объект: слить, подкорректировать, залить тратится порядка 3 минут.

Нужно заполнить контентом следующие разделы сайта (берутся из соотв. разделов первоисточника):

Сдать квартиру/комнату

Снять квартиру

Аренда офисов

Аренда коттеджей

Элитные квартиры

Эксклюзивы

Аренда квартир на сутки

Предлагаю определить стартовую стоимость в 4 рубля за один объект в моём каталоге.

Срок - как можно быстрее.

ТЗ с паролем. Пароль вышлю по результатам переговоров.

В предложения - стоимость работ за один объект. Рассчёт за объект.

Сроки работ варьируются от 25 до 50 часов чистого рабочего времени. Быстрее не получится.

17 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

shoemaker
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Работать с Иваном одно удовольствие. Минимум корректировок и вопросов по ходу выполнения поставленных задач. Оперативное и креативное, профессиональное выполнение работы. Перевыполнение плана как по срокам, так и по количеству выполненной работы. Всё делается как бы "само" - настолько человек ответственно подходит к выполнению задания. Категорически рекомендую к сотрудничеству. Теперь он у нас внештатный контент-менеджер )
В процессе сотрудничества с Александром мне приятно отметить такие замечательные стороны его личности - как пунктуальность, честность и желание сотрудничать... гибкость и креативность идей. Что до меня, то надеюсь что будем сотрудничать с Александром и далее.
ka-p
44 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 отзывов(-2)
17 лет назад
$80
freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$75
Александр проявил себя как профессионала, с которым приятно работать. Задачу понял с полу-слова и выполнил в сроки вдвое меньшие, чем было оговорено. При этом, качество работы на высшем уровне, что и требовалось. Выражаю благодарность Александру и продолжаю с ним сотрудничество.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

shoemaker
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
ka-p
44 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 отзывов(-2)
17 лет назад
freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад