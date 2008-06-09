Добавить объекты с фото в каталог недвижимости

Требуется наполнение каталога недвижимости сайта с CMS.

Задача сводится к следующему:

- взять контент с одного ресурса, из БД, вручную сохраняя по своей системе (как удобнее, важен результат - наша наполненная объектами база) тексты для соответствующих полей и фотографии к объекту.

- вручную залить тексты и фотографии в другую БД, убирая попутно заметные ошибки в описаниях.

Источники известны, доступ к БД будет предоставлен.

Объём порядка 500 объектов, на один объект: слить, подкорректировать, залить тратится порядка 3 минут.

Нужно заполнить контентом следующие разделы сайта (берутся из соотв. разделов первоисточника):

Сдать квартиру/комнату

Снять квартиру

Аренда офисов

Аренда коттеджей

Элитные квартиры

Эксклюзивы

Аренда квартир на сутки

Предлагаю определить стартовую стоимость в 4 рубля за один объект в моём каталоге.

Срок - как можно быстрее.

ТЗ с паролем. Пароль вышлю по результатам переговоров.

В предложения - стоимость работ за один объект. Рассчёт за объект.

Сроки работ варьируются от 25 до 50 часов чистого рабочего времени. Быстрее не получится.