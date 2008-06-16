Сделать рерайт небольшой статьи (3500 знаков)

Доброго всем времени суток! Нужен небольшой рерайт по спортивной тематике. Оплата 1$ за 1000 зн.нужно сегодня к 23.00 лучше даже к 22.00. Моя аська 465231300 пишите, я на связи. ТЗ прилагаю, сделать можете не все, а одно предложение, для оценки вашего уровня этого хватит, вполне.

Оплата только Яндексом