Сделать рерайт небольшой статьи (3500 знаков)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки268 просмотров

Доброго всем времени суток! Нужен небольшой рерайт по спортивной тематике. Оплата 1$ за 1000 зн.нужно сегодня к 23.00 лучше даже к 22.00. Моя аська 465231300 пишите, я на связи. ТЗ прилагаю, сделать можете не все, а одно предложение, для оценки вашего уровня этого хватит, вполне.

Оплата только Яндексом

17 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
Роман отлично выполнил свою работу, замечаний нет, осталось приятное впечатление от прочтенного материала, который он рерайтил. Всем рекомендую, настоятельно!
Очень приятное впечатление от сотрудничества. Если вы работаете с этим заказчиком, то можете быть уверены - все условия договора будут выполнены.

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад