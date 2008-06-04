Требуется перевести текст из pdf-книги в спец. формат. Работа простейшая, но очень трудоёмкая. Оплата - 5$ за 30страниц исходного текста (плюс-минус 5стр). Сроки - минимум ...
Многократный рерайтинг en статьи
Приветствую. Нужен рерайтер с фантазией для переписывания 1 статьи. Одну статью нужно переписать 10 раз. Объем статьи ~400 слов. Оплата 1.5 wmz за вариант. Статья не сложная, ознакомительная, без специальных терминов и понятий. Тематика -торговля акциями. Выполнить нужно к 20.06.
Заявки фрилансеров
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