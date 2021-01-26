Просмотр и корректировка, при необходимости, текстов статей:

- абзацы, H2, H3...,- проверка размера фото "изображение записи" - размер 1000х666 пикс. и замена при необходимости- удаление мелких фото из статьи (кроме пошаговых мастер классов и подобного)

- в небольших статьях удалить фото из тела статьи- проверка (по цвету индикатора) и корректировка при необходимости СЕО заголовка статьи- проверка (по цвету индикатора) и корректировка при необходимости Мета-описания- удаление ссылок (единичные случаи)- корректировка рубрики при необходимостии т.п.

Это объем работ- максимум по статье, но таких статей не много, где все одновременно.

порядка 200 статей до вечера вторника. 3000 руб.

Если соглашаетесь на заказ - пишите Ваш скайп. Все покажу на экране.