Распознавание документов

Ко всем положительным отзывам спешу добавить свой! Работа порадовала очень! Весьма легко с Андреем в общении) Порядочный, тактичный, вежливый и просто хороший парень) С оплатой никаких проблем не возникло. Если Вы подали заявку в проект Андрея, могу уверить - выбор сделан верный!