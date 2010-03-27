Распознавание документов

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Завершен19 заявок602 просмотра

Необходимо вот что: Есть документ в формате djvu -> требуется перевести документ в формат .doc

15 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранные исполнители

6ekoH
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Очень серьезный подход к делу. Работа выполнена качественно, претензий нет!
Оперативный расчет. Спасибо
aniel
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на отлично, сотрудничеством очень доволен, продолжаем работать =)
Ко всем положительным отзывам спешу добавить свой! Работа порадовала очень! Весьма легко с Андреем в общении) Порядочный, тактичный, вежливый и просто хороший парень) С оплатой никаких проблем не возникло. Если Вы подали заявку в проект Андрея, могу уверить - выбор сделан верный!
YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

6ekoH
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
aniel
46 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад