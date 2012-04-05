Расшифровка аудио. Приватно для dizbest.

Смысловая нагрузка исходного материала была достаточно высока. Но Иляна отлично справилась и качественно выполнила расшифровку аудиозаписей. Обращался не первый раз и планирую продолжать сотрудничество и дальше. Рекомендую всем, кому нужна качественная расшифровка аудио- и видеозаписей.