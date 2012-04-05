Расшифровка аудио. Приватно для dizbest.

$150
Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки197 просмотров
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Перевести аудио запись в текстовый вид.

12 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$150
14 дней
Смысловая нагрузка исходного материала была достаточно высока. Но Иляна отлично справилась и качественно выполнила расшифровку аудиозаписей. Обращался не первый раз и планирую продолжать сотрудничество и дальше. Рекомендую всем, кому нужна качественная расшифровка аудио- и видеозаписей.
Максим - идеальный заказчик. Четко поставленные задачи + качественный материал для работа + своевременная оплата. Рекомендую всем-всем!!! Надеюсь, что еще поработаю вместе с ним!