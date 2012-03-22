Написать ключи

Есть штук 10 медиафайлов по 17-25 минут каждый. Качество не очень, писалось с телефона, но на максимальной громкости компьютера все слышно. Язык записи - русский. Темп - средний, как на докладах обычно бывает. Нужно все, что на ...
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