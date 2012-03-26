Проверить текст, срочно

Редактирование и КорректураЗавершен12 заявок290 просмотров
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Здравствуйте. Нужно вычитать 130т текста. Текст уже на сайте, проверку на ошибки прошел, нужно вычитать повторно и проверить на наличие ошибок. Интересует цена за вычитку всего текста, желательно сделать как можно быстрее.

12 лет назад
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
mad_as_hatter
Дарья 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
12 лет назад
$8
1 день
Работа сделана в срок, претензий никаких не возникло.
Адекватный заказчик. Оплата вовремя. Четкое ТЗ. Рекомендую)