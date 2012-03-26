Проверить текст, срочно

Есть штук 10 медиафайлов по 17-25 минут каждый. Качество не очень, писалось с телефона, но на максимальной громкости компьютера все слышно. Язык записи - русский. Темп - средний, как на докладах обычно бывает. Нужно все, что на ...
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Здравствуйте. Нужно вычитать 130т текста. Текст уже на сайте, проверку на ошибки прошел, нужно вычитать повторно и проверить на наличие ошибок. Интересует цена за вычитку всего текста, желательно сделать как можно быстрее.
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