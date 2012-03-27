Корректировка отсканированных страниц

Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок235 просмотров
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На 8-ми отсканированных страницах внести некоторые правки в тексте (около 9 правок).

12 лет назад
andreyyur
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Demyan
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Все сделал в лучшем виде в кротчайшие сроки. Рекомендую!
Рад буду сотрудничать в будущем.