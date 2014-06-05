Работа с ключевыми словами

Нужно отсортировать ключевые слова.

Имеется список ключевых слов, смотрите в прилагающемся файле. Каждое из них относится к конкретной модели картриджа hp которая совместима с некоторыми принтерами hp, полный перечень моделей и совместимость можно посмотреть здесь http://rital.com.ua/catalog/zapravka-kartridzhey-hp

Нужно отсортировать этот список по моделям

модель: Q5949A Картридж для hp LJ 1160 / 1320 series

hp 1320 картридж

картридж hp 1320

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