Работа с ключевыми словами

$50
Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок389 просмотров
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Нужно отсортировать ключевые слова.

Имеется список ключевых слов, смотрите в прилагающемся файле. Каждое из них относится к конкретной модели картриджа hp которая совместима с некоторыми принтерами hp, полный перечень моделей и совместимость можно посмотреть здесь http://rital.com.ua/catalog/zapravka-kartridzhey-hp

Нужно отсортировать этот список по моделям

модель: Q5949A Картридж для hp LJ 1160 / 1320 series

hp 1320 картридж

картридж hp 1320

Работы не много, указывайте сумму за весь объем

12 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Prjanik
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, чётко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.