Распознать сканированный текст.

Редактирование и КорректураЗакрыт47 заявок733 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо распознать скан книги.

Если возможно, разбить по страницам с сохранением заголовков.

Объем 1000 страниц.

12 лет назад
sistem
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад