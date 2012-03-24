Набор текста с ксерокопий

Расшифровка аудио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот первая газета — http://www.sendspace.com/file/lgtceh.
В газете 8 страниц - цена за газету - 6 wmz.
Срок — 2–3 дня.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется проверить и откорректировать статьи на русском языке в блог. Тематика хостинг, домены, вебдизайн. Желательно понимать эту тему. Возможно долгосрочное сотрудничество, примерно по одно статье в неделю. В данный момент готово 2 статьи.Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходимо написать ключи, пример во вложении. Пишите Вашу РАЗУМНУЮ цену и сроки. Работы много!Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо распознать скан книги. Если возможно, разбить по страницам с сохранением заголовков. Объем 1000 страниц.Редактирование и Корректура47 заявокЗакрыт12 лет назад
На 8-ми отсканированных страницах внести некоторые правки в тексте (около 9 правок).Завершен12 лет назад
- $50
Нужно отсортировать ключевые слова. Имеется список ключевых слов, смотрите в прилагающемся файле. Каждое из них относится к конкретной модели картриджа hp которая совместима с некоторыми принтерами hp, полный перечень моделей и совместимость можно посмотреть здесь http://rital.com.ua/catalog/zapravka-kartridzhey-hp Нужно ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужно вычитать 130т текста. Текст уже на сайте, проверку на ошибки прошел, нужно вычитать повторно и проверить на наличие ошибок. Интересует цена за вычитку всего текста, желательно сделать как можно быстрее.Завершен12 лет назад
- $250
СРОЧНО необходимо расшифровать 20+ часов аудиозаписей. Рассмотрю, как минимум 5 кандидатов. Требования: - ежедневно 1,5-2 часа аудио - оплата по факту: 1 час аудио = 10$ - сохранять в Wordе Правила расшифровки и "полезности" прикреплены!Редактирование и Корректура5 исполнителейЗавершен12 лет назад
Требуется корректировка текста для немецкой версии сайта. Для выбора исполнителя, во вложении находится текст, который необходимо перевести на немецкий язык и привести в читабельный вид. Для всех, кто справится с тестовым заданием, оно будет оплачено ...Завершен12 лет назад
- $50
Есть запись разговора, длина записи около 3 часов. Надо набить текст разговора Оплата Вебмани, предполагается около 1500р. Срок выполнения желательно 1-2 дняЗавершен12 лет назад