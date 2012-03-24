Набор текста с ксерокопий

$6
Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки184 просмотра
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Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот первая газета — http://www.sendspace.com/file/lgtceh.

В газете 8 страниц - цена за газету - 6 wmz.

Срок — 2–3 дня.

12 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ip-project
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$6
1 день