Проверить и откорректировать статьи в блог

Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок247 просмотров
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Требуется проверить и откорректировать статьи на русском языке в блог. Тематика хостинг, домены, вебдизайн.

Желательно понимать эту тему.

Возможно долгосрочное сотрудничество, примерно по одно статье в неделю.

В данный момент готово 2 статьи.

12 лет назад
pwstudio
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
_away
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$1
1 день
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$5
1 день
Отлично отредактирована статья! Будем и дальше работать. Успехов!
Интересный проект, быстрое согласование условий сотрудничества, никаких проблем с оплатой. Алексей, спасибо, буду рада работать и дальше.