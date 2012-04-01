Набор текста из ксерокопий газет

$6
Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок288 просмотров
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Есть ксерокопии газет. Нужно перенести текст из оцифрованных ксерокопий (формат — jpeg) в txt — файл. Текст на старой (до 1917) орфографии, нужно переписать на современной. Сам текст изменять не нужно. Вот пример страницы газеты — http://www.sendspace.com/file/hr5q2v.

В газете 8 страниц — цена за газету — 6 wmz.

Срок — 2–3 дня.

12 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
Kolomeya
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$6
3 дня
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03051965
Марина 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
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