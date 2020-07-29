Редактирование книг

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Завершен1 заявка306 просмотров

Добрый день. Необходима профессиональная коррекция написанной книги. 

5 лет назад
guest_15948056171164
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$16
4 дня
Быстро. Качественно. Рекомендую.
Очень рекомендую, человек приятен в общении, чётко ставит задачу, никакого недопонимания не может возникнуть при таком отношении к делу.

Заявки фрилансеров

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад