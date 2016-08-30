Редактирование статьи (психология, публицистика) 1500 тыс

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок129 просмотров
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Нужна редактура + корректура статьи психолого-публицистической направленности. Текст порядка 1500 тыс знаков.

В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе. 

Сообщите пожалуйста цену и возможные сроки.

Спасибо

7 лет назад
nutten
41 годСербия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад