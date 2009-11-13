Редактирование текста

Редактирование и КорректураЗакрыт34 заявки614 просмотров
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Есть текст - пол страницы А4. Текст рекламный, нужно его отредактировать (стиль написания).

14 лет назад
alexalexalex
Борисов 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад