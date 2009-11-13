Распознавание и копирование в EXEL

Редактирование и КорректураЗакрыт40 заявок755 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна распознать статьи(которые в pdf или djv) и внести текст в файл exel. Исходники- jpg, djv, pdf.

Количество примерно 1000 страниц . Материал высылаю по частям и оплта после получения сделанного материала. После чего высылается следующая часть. Нужен человек который оперативно работает.

Ваши предложения по стоимости . Рассматриваю только разумные предложения . Просьба указать стоимость за работу и вашу аську.

Если того или другого не будет, то отвечать не буду.

14 лет назад
sozland
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Dgilin
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$60
5 дней