Распознавание и копирование в EXEL

Нужна распознать статьи(которые в pdf или djv) и внести текст в файл exel. Исходники- jpg, djv, pdf.

Количество примерно 1000 страниц . Материал высылаю по частям и оплта после получения сделанного материала. После чего высылается следующая часть. Нужен человек который оперативно работает.

Ваши предложения по стоимости . Рассматриваю только разумные предложения . Просьба указать стоимость за работу и вашу аську.

Если того или другого не будет, то отвечать не буду.