Редактор со знанием английского

Есть 39 текстов описаний-городов, которые нужно поредактировать. Тексты на русском языке, и образованы путём автоперевода с английского. Перевод довольно качественный, так что править надо минимально-возможное количество текста.

Основные виды правок:

- соединить 2 коротких предложения в одно через тире или двоеточие;

- соединить 2 предложения в одно через сложноподчинённую конструкцию;

- переформулировать коряво переведённые фразы (степень близости к оригиналу – на усмотрение редактора, главное – сохранить мысль);

- максимально облегчить текст (ненужные «чтобы», «так, чтоб», «потому что»);

- поправить куски, которые перевелись неправильно или были пропущены автопереводчиком (это крайне редко);

- убрать тавтологии;

- проверить в гугле русскоязычные названия достопримечательностей города;

- сохранить в нужных местах и правильно вписать 4 раза ключевую фразу (самое главное!!!)

вот видео-пример редактуры:

https://youtu.be/46gZzSiaE-0

Размер каждого текста – 3,5-4 тыс симв

Редактирование 1 текста занимает около 30-40 мин.

Оплата за 1 текст: 2$

Deadline: 29 августа, четверг