Редактор со знанием английского

$78
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен35 заявок1171 просмотр

Есть 39 текстов описаний-городов, которые нужно поредактировать. Тексты на русском языке, и образованы путём автоперевода с английского. Перевод довольно качественный, так что править надо минимально-возможное количество текста.

 

Основные виды правок:

- соединить 2 коротких предложения в одно через тире или двоеточие;

- соединить 2 предложения в одно через сложноподчинённую конструкцию;

- переформулировать коряво переведённые фразы (степень близости к оригиналу – на усмотрение редактора, главное – сохранить мысль);

- максимально облегчить текст (ненужные «чтобы», «так, чтоб», «потому что»);

- поправить куски, которые перевелись неправильно или были пропущены автопереводчиком (это крайне редко);

- убрать тавтологии;

- проверить в гугле русскоязычные названия достопримечательностей города;

- сохранить в нужных местах и правильно вписать 4 раза ключевую фразу (самое главное!!!)

 

вот видео-пример редактуры:

https://youtu.be/46gZzSiaE-0

 

Размер  каждого текста – 3,5-4 тыс симв

Редактирование 1 текста занимает около 30-40 мин.

Оплата за 1 текст: 2$

Deadline: 29 августа, четверг

6 лет назад
DIVERSI
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

anatoliy_griza
Анатолий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$80
10 дней
Очень рада сотрудничеству с Анатолием. Все комментарии/правки по заданию - выполняет мгновенно. Надеюсь, будем работать и дальше!
Честное и качественное сотрудничество! Был рад принести пользу компании.
Djjulettta
Юлия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$75
13 дней
Юля - очень крутая. Долго искала человека, который сможет сделать работу без дополнительных правок. Очень рада сотрудничеству!
Отличный заказчик! Задача поставлена четко, все в срок. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

anatoliy_griza
Анатолий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
Djjulettta
Юлия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад