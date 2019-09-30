Нужен редактор-корректор, который вычитает и доведет статьи до хорошего состояния. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Проверить тексты сайта на правильность и грамотность, исправить орфографические и пунктуационные ошибки. Работа на сайте Wordpress через админку. ...
Редактор со знанием английского
Есть 39 текстов описаний-городов, которые нужно поредактировать. Тексты на русском языке, и образованы путём автоперевода с английского. Перевод довольно качественный, так что править надо минимально-возможное количество текста.
Основные виды правок:
- соединить 2 коротких предложения в одно через тире или двоеточие;
- соединить 2 предложения в одно через сложноподчинённую конструкцию;
- переформулировать коряво переведённые фразы (степень близости к оригиналу – на усмотрение редактора, главное – сохранить мысль);
- максимально облегчить текст (ненужные «чтобы», «так, чтоб», «потому что»);
- поправить куски, которые перевелись неправильно или были пропущены автопереводчиком (это крайне редко);
- убрать тавтологии;
- проверить в гугле русскоязычные названия достопримечательностей города;
- сохранить в нужных местах и правильно вписать 4 раза ключевую фразу (самое главное!!!)
вот видео-пример редактуры:
Размер каждого текста – 3,5-4 тыс симв
Редактирование 1 текста занимает около 30-40 мин.
Оплата за 1 текст: 2$
Deadline: 29 августа, четверг
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура65 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем исполнителя, который найдет 200 уникальных и интересных тем к статьям для публикации их в ленте Яндекс Дзен. Исполнитель должен иметь представления о работе системы Яндекс Дзен. Цена за одну ...Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нобходимо правильно и красиво нарисовать утилити бил для разбана аккаунта на амазонеРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, есть текст, необходимо его откорректировать, добавить.Редактирование и Корректура25 заявокЗакрыт6 лет назад
Быстpo и качecтвеннo выполню расшифpовку aудио- и видеoфайлoв в текст.Bы пoлучaeтe безупречный, xоpошo офopмленный текст, не нуждaющийcя в дальнейшем pедактировaнии, в точнo oгoворенные сроки.За минимальную цену.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ситуация такая. 1. есть шаблон договора в WORD, в котором часто производится изменения в предмете договора , информации о клиенте 2. необходимо сделать так что бы основной не изменяемый текст оставался не доступен ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $75
Редактирование текста + удаление повторов + украшение текста.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $35
Исправление ошибок + украшения текста + удаление повторных слов или фраз.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $52
Вашей задачей будет исправить все ошибки грамматические, орфографические и тд. Убрать все повторяющиеся слова или фразы. Украсить текста эпитетами, метафорами и остальными методами. Сначала мы проверим на одном документе, если всё будет хорошо, то закажу ...Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо из таблиц поставщиков перенести заказные позиции в таблицу, которая импортирует эти позиции в интернет-магазин. Имеется около 40 таблиц поставщиков с разными товарами. В таблицах мы указали позиции, которые хотим заказать. ...Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт6 лет назад