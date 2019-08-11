Поиск тем, создание ТЗ к статьям для канала Яндекс Дзен

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт19 заявок412 просмотров

Ищем исполнителя, который найдет 200 уникальных и интересных тем к статьям для публикации их в ленте Яндекс Дзен.

Исполнитель должен иметь представления о работе системы Яндекс Дзен.

Цена за одну тему 30 рублей + 200 рублей бонуса если статья получит приток трафика.

Детали в ЛС.

6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров