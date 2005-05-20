Корректор-редактор текста

Нужен редактор-корректор, который вычитает и доведет статьи до хорошего состояния.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Проверить тексты сайта на правильность и грамотность, исправить орфографические и пунктуационные ошибки.

Работа на сайте Wordpress через админку.

ЧТО СДЕЛАТЬ: есть сайт, около 40 статей.

Текст нужно довести до хорошего состояния. Проверить тексты сайта на правильность и грамотность, исправить орфографические и пунктуационные ошибки.

Требования к статьям, основные моменты и условия в работе:

- Тексты от 2000 до 5000 знаков (без пробелов) в зависимости от ТЗ

- 80% уникальность текста по версии текст ру

- Читабельность - Это не SEOтекст, перенасыщенный ключами. Пишем для людей просто и понятно

- Проверка текста перед сдачей по сервису главред. Показатель не ниже 7.

- Устранить стоп слова и словесный мусор.

Просьба писать в сообщении -

сроки и Вашу цену за редактору 1 статьи или 1 тыс. зн.