Корректор-редактор текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт65 заявок1458 просмотров

Нужен редактор-корректор, который вычитает и доведет статьи до хорошего состояния.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Проверить тексты сайта на правильность и грамотность, исправить орфографические и пунктуационные ошибки.

Работа на сайте Wordpress через админку.

ЧТО СДЕЛАТЬ: есть сайт,  около  40 статей.

Текст нужно довести до хорошего состояния. Проверить тексты сайта на правильность и грамотность, исправить орфографические и пунктуационные ошибки.

Требования к статьям, основные моменты и условия в работе: 

- Тексты от 2000 до 5000 знаков (без пробелов) в зависимости от ТЗ

-  80% уникальность текста по версии текст ру

- Читабельность - Это не SEOтекст, перенасыщенный ключами. Пишем для людей просто и понятно

- Проверка текста перед сдачей по сервису главред.  Показатель не ниже 7.

 - Устранить стоп слова и словесный мусор.

Просьба писать в сообщении -

сроки и Вашу цену за редактору 1 статьи или 1 тыс. зн.

WordPress
5 лет назад
mslevkin
Макс 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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