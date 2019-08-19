Редактирование текста для новеллы

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка144 просмотра

Редактирование текста + удаление повторов + украшение текста.

6 лет назад
GrushaAlexandr
Александр 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_ptashka
Ольга Кулик 
31 год
8 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$74
3 дня
Все было сделано быстро и качественно. Рекомендую.
Александр постоянно на связи, проверил и оплатил работу быстро. Остались только положительные впечатления от сотрудничества. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

olga_ptashka
Ольга Кулик 
31 год
8 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад