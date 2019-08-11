Текст в ворд

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок337 просмотров

Ситуация такая.

1. есть шаблон договора в WORD, в котором часто производится изменения в предмете договора , информации о клиенте

2. необходимо сделать так что бы основной не изменяемый текст оставался не доступен для редактирования, а изменяемые поля были редактируемые и при этом заполняя изменение в предмете договора (информацию о клиенте эта информация автоматически заполнялась в конце договора где ставится подпись 

6 лет назад
MaksimMol
Максим 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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