Текст в ворд

Ситуация такая.

1. есть шаблон договора в WORD, в котором часто производится изменения в предмете договора , информации о клиенте

2. необходимо сделать так что бы основной не изменяемый текст оставался не доступен для редактирования, а изменяемые поля были редактируемые и при этом заполняя изменение в предмете договора (информацию о клиенте эта информация автоматически заполнялась в конце договора где ставится подпись