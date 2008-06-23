Рерайт статьи о саратовском памятнике (3000 зн)

Все отлично. Заказчик, который хочет, чтобы его уважали. У нашей компании GoodText, Наталья уважение заслужила. Конкретное и понятное ТЗ. Оплата точно в срок. Общительный человек, увренный в своих поступках и словах. Если бы все заказчики были такими, как она - нам всем бы повезло...