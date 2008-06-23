Рерайт статьи о саратовском памятнике (3000 зн)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки206 просмотров

Спец. статья. тематика туризм, требуется сделать срочно в течении часа-двух, сегодня.Жду срочных предложений, желательно что бы работа выполнялась человеком бывавшем в Саратове.

ТЗ прилагаю

17 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$2
Справились за 30 минут, после того как я дала исходник,в принципе как и обещали. Работала с приятным человеком-рерайтером из этой компании, качественно выполнил задание, без каких-либо нареканий с моей стороны, и что важно, не смотря на скорость выполнения, цена была вполне приемлимой. Вообщем, гуд текст -рулит, всем рекомендую.
Все отлично. Заказчик, который хочет, чтобы его уважали. У нашей компании GoodText, Наталья уважение заслужила. Конкретное и понятное ТЗ. Оплата точно в срок. Общительный человек, увренный в своих поступках и словах. Если бы все заказчики были такими, как она - нам всем бы повезло...

Заявки фрилансеров

Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад