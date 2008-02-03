Рерайтинг текстов

Нужно сделать рерайтинг комплекса статей по темам:

1. юриспруденция

2. ипотека

3. промышленность

4. медицина

Исходники все есть. Некоторые могу представить либо в виде связанных HTML-файлов, либо в виде набора .doc-файлов с файлом-оглавлением.

Требования к человеку (просьба внимательно прочитать и подумать, это не пустые звуки):

- качественный рерайтинг

- специализация именно на работе с текстами, а не на все подряд

- нацеленность на долговременное сотрудничество

- уравновешенность и спокойное исправление ошибок и недочетов в своих работах

- отсутствие чрезмерной креативности, творческости и т.п. (уже успел намучаться с творческими "гениями" с необоснованным гонором :) )

Ваши предложения жду здесь и в привате.

UPD: всем спасибо, нашел людей и им всем отписал в приват