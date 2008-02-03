Рерайтинг текстов

Нужен рерайт строительной тематики. Нужно отредактировать около 50 файлов по 3-5 страниц. Оставляйте контакты. Работа давольно срочная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рерайтинг комплекса статей по темам:
1. юриспруденция
2. ипотека
3. промышленность
4. медицина
Исходники все есть. Некоторые могу представить либо в виде связанных HTML-файлов, либо в виде набора .doc-файлов с файлом-оглавлением.
Требования к человеку (просьба внимательно прочитать и подумать, это не пустые звуки):
- качественный рерайтинг
- специализация именно на работе с текстами, а не на все подряд
- нацеленность на долговременное сотрудничество
- уравновешенность и спокойное исправление ошибок и недочетов в своих работах
- отсутствие чрезмерной креативности, творческости и т.п. (уже успел намучаться с творческими "гениями" с необоснованным гонором :) )
Ваши предложения жду здесь и в привате.
UPD: всем спасибо, нашел людей и им всем отписал в приват
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