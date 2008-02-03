Рерайтинг текстов

Редактирование и КорректураЗавершен38 заявок663 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать рерайтинг комплекса статей по темам:

1. юриспруденция

2. ипотека

3. промышленность

4. медицина

Исходники все есть. Некоторые могу представить либо в виде связанных HTML-файлов, либо в виде набора .doc-файлов с файлом-оглавлением.

Требования к человеку (просьба внимательно прочитать и подумать, это не пустые звуки):

- качественный рерайтинг

- специализация именно на работе с текстами, а не на все подряд

- нацеленность на долговременное сотрудничество

- уравновешенность и спокойное исправление ошибок и недочетов в своих работах

- отсутствие чрезмерной креативности, творческости и т.п. (уже успел намучаться с творческими "гениями" с необоснованным гонором :) )

Ваши предложения жду здесь и в привате.

UPD: всем спасибо, нашел людей и им всем отписал в приват

16 лет назад
tonyv
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва
Выбранные исполнители
snegurova
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Исполнитель не умеет ни общаться грамотно с клиентом, не держит сроки, внезапно исчезает. В общем, отвратно. Не рекомендую.
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
Очень понравилось работать с этим человеком. Он точно знает чего хочет и чётко формулирует свои требования. Как заказчик строг, но справедлив.
NK1975
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
Отличный, грамотный и обязательный человек. Уверенно рекомендую.
Компетентный заказчик , профессионально и понятно ставящий задачи, своевременно и справедливо корректирующий работу исполнителя. Приятный в общении человек. Очень хорошие впечатления от сотрудничества. Рекомендую!
Yulza
Юлия 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов(-2)
16 лет назад
Девушка приветлива и хороша в общении, что, тем не менее, не мешает ей динамить клиентов, срывать все сроки и скрываться потом от клиентов. Хорошо, что деньги ей не были заплачены.
SViper2007
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$15
7 дней
Обязательный и ответственный исполнитель. Человек подходит к задачи грамотно и на редкость адекватен. С удовольствием рекомендую. P.S. единственный затык, что не были предоставлены источники рерайта, но это и не обговаривалось заранее.
Всё прошло отлично
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