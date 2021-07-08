Транскрибация аудио 82 минуты

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок1579 просмотров

транскрибация аудио 82 минуты

4 года назад
AlXyz
Алсу 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kriskir
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
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Заявки фрилансеров

Екатерина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дима
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Ксения
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Николай
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Стефания
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Kriskir
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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