транскрибация аудио 82 минуты

Требуется редактор с опытом работы с большими объемами текстов для редактирования и рерайтинга. Задача включает копирование статей в Google Docs, переформулирование, сокращение текста до 450 слов и создание заголовков и изображений для статей на тему SMM. Приветствуется базовый английский. Укажите опыт и стоимость выполнения работы.