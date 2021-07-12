Требуется человек для постинга небольших текстов. Задача займет около 3 минут. Работа проста и подходит для новичков без рейтинга. Оплата на сайте. Подробности будут объяснены лично.
Транскрибация аудиофайла 66 минут
транскрибация аудиофайла 66 минут
Выбранный исполнитель
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