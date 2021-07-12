Транскрибация аудиофайла 66 минут

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок802 просмотра

транскрибация аудиофайла 66 минут

4 года назад
AlXyz
Алсу 
41 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Somebody753951
Вадим 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
$1
2 дня
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Заявки фрилансеров

Наталья
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)
4 года назад
Дарья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Somebody753951
Вадим 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дарья
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
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105 отзывов
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