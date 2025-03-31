Цитирование статей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Открыт2 заявки64 просмотра

Необходимо сделать цитирования, связанные с Гугл Академией для технической статьи про широколистное подключение к интернету или к экономической статье на тему тенденций в бизнесе.
Оплата варьируется в зависимости от статьи цитирования.

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день назад
Анастасия
день в сервисе
Была
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Тетяна
 
63 года
13 дней в сервисе
Была
2 часа назад
день назад
Владислав
 
17 лет
2 года в сервисе
Был
9 часов назад
день назад