Требуется быстро отредактировать ПДФ файл с акцентом на точность и качество коррекции. Ожидается выполнение корректуры текста и форматирования документа.
Цитирование статей
Необходимо сделать цитирования, связанные с Гугл Академией для технической статьи про широколистное подключение к интернету или к экономической статье на тему тенденций в бизнесе.
Оплата варьируется в зависимости от статьи цитирования.
Заявки фрилансеров
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