Требуется профессиональный редактор с опытом создания контента и отстраивания редакции с нуля. Необходима работа над блогом и контентом для сайта сервиса автоматизации соцсетей. В заявке укажите, что можете предложить, стоимость услуг в месяц и опыт работы, включая рекомендации.