Выполнить контрольную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка69 просмотров

Текст заданий приводится в файле "Методические указания.doc".

4 года назад
guest_16096698924385
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kseniya1501
Ксения 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$7
3 дня

Заявки фрилансеров

Kseniya1501
Ксения 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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