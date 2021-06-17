Требуется человек для постинга небольших текстов. Задача займет около 3 минут. Работа проста и подходит для новичков без рейтинга. Оплата на сайте. Подробности будут объяснены лично.
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Текст заданий приводится в файле "Методические указания.doc".
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