Требуется выполнить курсовик по системе муниципального управления. Не путать гос. управление с муниципальным и любым другим. Работа будет проверяться перед оплатой. Тут нужна работа на 50 страниц и элементарное понимание что такое ...
2 курсовые - теор. грамматика
срок 10 и 12 ноября
Заявки фрилансеров
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