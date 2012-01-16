Курсовая по Основам социального прогнозирования

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Курсовик по Основам социального прогнозирования.

Обязательно практическая часть.

Темы на выбор (оптимально вторая тема):

- История создания и деятельности Римского клуба.

- Моделирование как метод прогнозирования.

- Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) и его применение в социальном прогнозировании и проектировании.

- Наука как объект исследования и прогнозирования.

- Социальный прогресс и прогноз социальных инновационных процессов.

Основная литература:

1.Бестужев-Лада, И.В. Социальное прогнозирование : курс лекций / И. В. Бестужев - Лада. - М. : Педагогическое общество России, 2002.

2.Пузиков, О. С. Социально-экономическое прогнозирование : курс лекций 2000 г. / О. С. Пузиков. - Ростов н/Д. : Рост. гос. строит.ун-т., 2000.

3.Политическая социология : учебник для вузов / под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. Тощенко.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

Дополнительная литература:

1.Артемов, Г. П. Политическая социология : учеб. пособие / Г. П. Артемов. - М., 2002.

2.Багратян, Г. А. Общество и государство / Пер. с арм. В. Аветисяна. - М., 2000.

3.Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Технология прогнозных разработок социальных процессов. - М.: Поиск, 1992.

4.Волков Ю. Г., Мостовая И.В. Социология : учебник для вузов / под ред. В.И. Добренькова. - М., 2000.

5.Вольтман Л. Политическая антропология: Исследование о влиянии эволюционной теории на учение о политическом развитии народов / Пер. с нем. - 2-е изд., испр., доп. — М., 2000.

6.Гладкий Ю.Л. Доброскок В.А., Семенов С.П. Социально-экономическая география России: Учебник. - М., 2001.

7.Горшков М. К. Российское общество в условиях трансформации: Социологический анализ. - М., 2000.

8.Добреньков В. И., Кравченко А.И. Социология. В 3 т., т.3. - М., 2000.

9.Дюверже М. Политические партии. - М., 2000.

10.Зеленко Б.И. Политические партии и развитие гражданского общества в России. - М., 2001.

11.Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учеб. пособие для вузов. - М., 2000.

12.Институт выборов в истории России: источники, свидетельства современников. Взгляды исследователей XIX - начала XX вв. - М., 2001.

13.Клюев А. В. Человек в политическом измерении. - СПб., 2000.

14.Ковалева А., Луков В. Социология молодежи: Учебник. - М., 2000.

15.Кожевников Г., Михеску Л. Российская власть в лицах: Биогр. справ. /Под. ред. А. Верховского. - М., 2001.

16.Кола Д. Политическая социология. - М., 2001.

17.Коузер Льюс А. Основы конфликтологии: Учеб. пособие. - М., 2001.

18.Куда идет Россия? Власть, общество, личность. 2000: Международный симпозиум 17-18 янв. 2001 г. / Под ред. Т.И. Заславской. - М., 2000.

19.Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. - М., 2000.

20.Култыгин В. П. Классическая социология. - М., 2001.

21.Ледяев В. Г. Власть: Концептуальный анализ. - М., 2001.

22.Луман Н. Власть. / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. - М., 2001.

23.Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. - СПб., 2000.

24.Молодежь Российской Федерации: положение, выбор пути. - М., 2000.

25.Общая социология: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. А.Г. Эфендиева. - М., 2000.

26.Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. - М., 2000.

27.Панарин А. С. Искушение глобализмом. - М., 2000.

28.Политика: толковый словарь: Рус.-англ. / Андерхилл Д., Барретт П., Бернелл П. и др. /Под ред. А. Маклина. - М., 2001.

29.Политическая энциклопедия. - М., 2000.

30.Политические партии России: история и современность. - М., 2000.

31.Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для ВУЗов / Под. ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.

32.Российская элита: опыт социологического анализа. Ч. I и II / Под ред. К.И. Микульского. - М., 1996.

33.Российское общество и современные реформы / Под ред. В.И. Левашова. - М., 2000.

34.Россия на рубеже веков / Отв. ред. М.К. Горшков. — М., 2000.

35.Россия регионов: трансформация политических режимов /Общ. ред. В. Гельман и др. - М., 2000.

36.Россия: социальная ситуация и межнациональные отношения в регионах. - М., 1996.

37.Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения: Международное сравнение. Вып. 2 / Пер. с англ., доп., перераб., ред., предисл. В.О. Руковишникова. - М., 2000.

38.Рывкина Р.В. Драма перемен / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - 2 изд., перераб. и доп. - М., 2001.

39.Сальников В.А. Трансформация отраслевой структуры промышленности России: концептуальные основы исследования // Проблемы прогнозирования. - 1999. - №5.

40.Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. - М., 2000.

41.Суворов Н.В., Емельянов С.С. Макроэкономический анализ технологических и структурных изменений в отечественной экономике // Проблемы прогнозирования. - 1999. - №5.

42.Токвиль А. Демократия в Америке / Пер. с франц. Г. ГДж. Ласки. - М., 2000.

43.Тоффлер Э. Метаморфозы власти. - М., 2001.

44.Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. - М., 2001.

45.Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. - М., 2001.

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jumbo
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professor1978
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professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад