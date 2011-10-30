Курсовик по системе МУ

Требуется выполнить курсовик по системе муниципального управления.

Не путать гос. управление с муниципальным и любым другим.

Работа будет проверяться перед оплатой.

Тут нужна работа на 50 страниц и элементарное понимание что такое мун. уровень управления, если что учебники все лежат в открытом доступе в сети... в работе делать ссылки на каждой странице и список источников не менее 20 (но это совсем не трудно).

Оплата по договорённости.