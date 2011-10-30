Курсовик по системе МУ

$50
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Закрыт3 заявки329 просмотров

Требуется выполнить курсовик по системе муниципального управления.

Не путать гос. управление с муниципальным и любым другим.

Работа будет проверяться перед оплатой.

Тут нужна работа на 50 страниц и элементарное понимание что такое мун. уровень управления, если что учебники все лежат в открытом доступе в сети... в работе делать ссылки на каждой странице и список источников не менее 20 (но это совсем не трудно).

Оплата по договорённости.

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kote1
40 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$40
5 дней
Отсутствие оплаты

Заявки фрилансеров

kote1
40 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад